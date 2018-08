Kvinner kan bli frikjent for giftdrap på Kim Jong-uns halvbror

En malaysisk dommer vil torsdag avgjøre om de to kvinnene tiltalt for attentatet mot Nord-Koreas leder Kim Jong-uns halvbror, skal frikjennes.

Alternativet er at rettssaken fortsetter, hvis det finnes tilstrekkelige bevis for å føre drapssak for domstolen.

Siti Aishah (25) fra Indonesia og Doan Thi Huon (29) fra Vietnam er anklaget for å smurt nervegiften VX i Kim Jong-nams ansikt på den internasjonale flyplassen i Kuala Lumpur 13. februar 2017. Kim døde av giften 20 minutter senere.

Hvis retten kommer til at det ikke foreligger tilstrekkelig bevis for at de kjent konsekvensen av hva de gjorde, kan kvinnene bli frikjent. Hvis det er bevis, vil rettssaken fortsette, og kvinnene blir nødt til å forklare seg.

Videoopptak

Begge kvinnene erklærte seg ikke skyldig da rettssaken startet i oktober i fjor. Forsvarsadvokatene deres har forklart at kvinnene trodde de var med i et TV-program og deltok i en spøk da de smurte inn giften i Kims ansikt. De mener det styrker kvinnenes sak at de ikke gjorde noe forsøk på å flykte etter at de påførte giften. Advokatene har sagt at de er sikre på at deres klienter kan bli frifunnet torsdag.

Hvis dømt, risikerer de dødsstraff.

I november forklarte en politibetjent retten at fire andre sentrale mistenkte i saken hadde stukket av fra landet hjem til Nord-Korea samme dag som Kim ble drept. Videoopptak viste to av mennene som overleverer kvinnene det som skal være en væske.

De omtalte nordkoreanerne mistenkes for å være agenter for regimet i hjemlandet, selv om det aldri direkte er hevdet i retten at de handlet på vegne av nordkoreanske myndigheter. Nord-Korea har tidligere avvist at landet har noe med drapet å gjøre.

Må ha visst

Under sluttprosedyrene i juni argumenterte aktor Wan Shaharuddin Wan Ladin i retten for at kvinnene må ha kjent til de ekstreme effektene av giften de håndterte.

– Ingen syndebukker kunne ha gjennomført dette oppdraget. Det trengtes opplæring, sa aktor.

Retten hadde i utgangspunktet opp til en måned på å komme med en endelig avgjørelse, men det har trukket ut lenger i tid.

Kim Jong-nam var eldste sønn av Nord-Koreas avdøde leder Kim Jong-il og ble tidligere sett på som arving til det politiske dynastiet som har styrt landet siden grunnleggelsen. 45-åringen ble imidlertid satt til side etter at han i 2001 forsøkte å snike seg inn i Japan for å besøke en Disneyland-park, og han oppholdt seg etter dette stort sett i utlandet.

Det var ingenting som tydet på at han ønsket å utfordre halvbroren Kim Jong-un som overtok som nordkoreansk leder i desember 2011, men nordkoreansk etterretning mistenkes likevel for å ha stått bak attentatet mot ham.

(©NTB)

