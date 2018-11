La igjen lapp til politiet under krisesituasjon: - Jeg bryr meg ikke

En person skal ha sett seg lei av at en utrykningspatrulje parkerte i gården hans. Det fikk det engelske politiet til å svare med et sarkastisk Facebook-innlegg.

Etter å ha rykket ut til en krisesituasjon parkerte politiet i Surrey bilen sin på en privat parkeringsplass.

Det fikk en innbygger fra Horley, i distriktet Reigate and Banstead, til å tenne på alle plugger og ty til penn og papir:

- Parker bilen deres utenfor, dette er en privat parkering, lød lappen som var festet til politibilen, ifølge Sky Sports.

Da betjentene konfronterte beboeren og fortalte om viktigheten til saken, fikk de et svar tilbake som satte flere sinn i kok.

- Jeg bryr meg ikke, det er ikke min nødsituasjon, skal vedkommende nemlig ha sagt.

- Hjertelig unnskyldning

Det lite sympatiske svaret fra Horley-mannen fikk så politiet til å sende et lite stikk i retur.

I et innlegg, postet mandag ettermiddag, på politistyrkens Facebook-side skinte det nemlig sterkt igjennom hva lovens lange arm syntes om saken:

- En hjertelig unnskyldning til beboeren i Horley som syntes det ville være nyttig å fortelle oss hvor vi kan parkere og ikke, skriver politiet sarkastisk.

Deretter fortsatte meldingen med nok en unnskyldning for betjentenes «hensynsløse parkering under en potensiell liv eller død-situasjon, før politiet avsluttet med emneknaggen «#SorryNotSorry».

- Barn i nærheten av grov vold

Politiet skal ha rykket ut til adressen i Horley etter meldinger om en «utsatt beboer som potensielt holdt på å bli banket opp», mens et barn skal ha vært i nærheten.

En talsmann fra politiet forteller, ifølge Sky News, at betjentene skal ha parkert på et parkeringsområde for beboere i deres hastverk med å komme fram i tide.

Tirsdag kveld hadde innlegget fra politiet fått over 3.600 likes, over 1.200 kommentarer og litt over 1.000 delinger.

