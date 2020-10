Labour-leder vedgår at partiet har sviktet jøder

Labour-leder Keir Starmer kaller det en skammens dag for partiet etter at en ny rapport avdekker antisemittisme i partiet. Arkivfoto: Stefan Rousseau / Pool Photo via AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

Labour-leder Keir Starmer beklager etter at en rapport torsdag avdekket at partiet har brutt lover knyttet til antisemittisme under Jeremy Corbyns lederskap.

Starmer, som har ledet partiet siden Jeremy Corbyn gikk av i april, sier han aksepterer rapporten helt og fullt og kommer til å innføre tiltak som er anbefalt i rapporten, umiddelbart. – Dette er en skammens dag for Labour. Vi har sviktet det jødiske folk, våre medlemmer, våre tilhengere og den britiske offentligheten, sier Starmer. Tilsynsorganet Equality and Human Rights Commission (EHRC) har i to år undersøkt antisemittisme i partiet. Under Corbyns administrasjon i perioden 2015 til 2019 har partiet ved flere anledninger blant annet underspilt, snakket ned eller ignorert klager fra jødiske medlemmer av partiet, ifølge rapporten. (©NTB)

