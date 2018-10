Labour-opprørere kan redde May

En rekke torypolitikere truer med å stemme mot statsminister Theresa Mays brexitavtale med EU hvis den ikke er god nok. Men opprørere i Labour kan redde henne.

Opp mot 30 parlamentarikere fra Labour vil vurdere å trosse partiledelsen og stemme for skilsmisseavtalen, skriver avisa Financial Times. Alternativt kan de stemme avholdende.

Grunnen er ifølge Financial Times at de frykter de økonomiske konsekvensene av en kaotisk brexit der Storbritannia går ut av EU uten å ha noen avtale på plass.

– Jeg vil ikke støtte «no deal». Det vil være katastrofalt for innbyggerne i mitt distrikt og for landet, sier parlamentarikeren Kevan Jones.

Labours partileder Jeremy Corbyn har åpnet for å støtte skilsmisseavtalen hvis den oppfyller Labours betingelser, men sannsynligheten vurderes som stor for at han i stedet vil å hente fram partipisken for å få de folkevalgte til å stemme mot avtalen, i håp om å tvinge fram nyvalg og regjeringsskifte.

Innad i statsminister Mays eget toryparti har en rekke parlamentarikere truet med å stemme mot hvis skilsmisseavtalen hun inngår, ikke tilfredsstiller kravene deres.

Frafall på torysiden kan gjøre støtte fra Labour-politikere helt avgjørende for å få flertall for avtalen i Parlamentet.

EU og Storbritannia er nå inne i en intens sluttspurt i forhandlingene. Målet er å ha en avtale på plass i løpet av høsten.

