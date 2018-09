Labour vil ikke forplikte seg til ny brexit-avstemning

Det britiske partiet Labour vil ikke forplikte seg til å jobbe for en ny folkeavstemning om hvorvidt Storbritannia skal forlate EU eller ikke.

Etter fem timer intense forhandlinger under landsmøtet i Liverpool mandag, ble partiledelsen i Labour til slutt enige om ordlyden i et forslag om hva partiet skal gjøre dersom parlamentet stemmer ned en framtidig brexit-avtale mellom EU og Theresa Mays konservative regjering.

I første omgang vil partiet gå inn for at det holdes nytt parlamentsvalg, og dersom dette ikke skjer, «må Labour støtte alle alternativer som er igjen, inkludert å drive kampanje for en ny folkeavstemning», heter det i forslaget.

Det spesifiserer ikke om en ny folkeavstemning skal inneholde et alternativ om å bli værende i EU, slik flere medlemmer i partiet ønsker.

– Vi har argumentert for å bli værende tidligere, men vi tapte og det må vi respektere, sier Labours finanspolitiske talsmann John McDonnell.

Han mener en eventuell ny folkeavstemning kun bør handle om hvorvidt en eventuell framtidig brexit-avtale skal aksepteres eller ikke, og ikke inneholde noe alternativ om å bli værende i EU.

Partiet er imidlertid fremdeles splittet, og partifelle og parlamentariker David Lammy mener en avstemning om det han beskriver som «ingen avtale eller en dårlig avtale» vil være en «farse».

– En folkeavstemning må inkludere retten til å bli værende i EU, sier han.

Landsmøtet skal ta stilling til partiledelsens forslag torsdag.

