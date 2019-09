Labour vil stemme mot tidlig nyvalg mandag

Labour sier partiet igjen vil stemme mot et tidlig nyvalg når regjeringen gjentar sitt forslag i Underhuset mandag.

Da Underhuset onsdag vedtok en lov som åpner for å utsette brexit i tre måneder, foreslo statsminister Boris Johnson å holde nyvalg 15. oktober. Det ble raskt avvist av Underhuset, men regjeringen har varslet at den vil prøve igjen over helgen.

Nå bekrefter Labour at partiet vil si nei mandag, slik de også gjorde for to dager siden, skriver The Guardian. Partileder Jeremy Corbyn ville ikke gå inn for nyvalg før han er sikker på at onsdagens lovvedtak har fått dronningens samtykke. Det er ventet å skje mandag, og det er derfor regjeringen til gjenta forslaget om nyvalg.

Flere Labour-representanter har lagt press på Corbyn om å forsinke et nyvalg. Fredag morgen bekreftet Labour-topp Emily Thornberry i et TV-intervju at partiet vil stemme mot regjeringen også etter at dronningens samtykke er på plass mandag. Det er delte meninger i partiet om når valget bør holdes. Noen mener det ikke bør skje før i november, etter at en utsettelse av brexit er på plass.

Valgloven krever to tredels flertall for å skrive ut nyvalg. Johnson trenger derfor støtte fra rundt 100 Labour-representanter. Onsdag fikk han bare 298 av de 434 stemmene som er nødvendig. Etterpå sa statsministeren at Corbyn må være den første opposisjonslederen noensinne som takker nei til et valg.

