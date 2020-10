Lars Weiss tar over etter metoo-anklaget ordfører i København

Københavns nye ordfører blir Lars Weiss. Han tar over etter Frank Jensen, som 19. oktober trakk seg etter flere anklager om seksuell trakassering.

Weiss er utpekt som ordfører av partiet Socialdemokratiet. Han ble valgt uten motkandidat og innehar rollen fram til neste års kommunevalg.

– Jeg er glad for at Lars har sagt ja til å ta på seg den store oppgaven det er å være ordfører i vår by, sier partiformann Jan Salling i en pressemelding.

Frank Jensen trakk seg etter at flere kvinner anklagde ham for å i tiår ha drevet grov seksuell trakassering. Stillingen som ordfører hadde han hatt siden 2010.

