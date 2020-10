LAS-forhandlingene gjenopptas i Sverige – regjeringskrise unngått

Partene i svensk arbeidsliv gjenopptar de såkalte LAS-forhandlingene om endringer i loven om oppsigelsesvern. Dermed kan en regjeringskrise være unngått.

Forhandlingene mellom hovedorganisasjonene i svensk arbeidsliv brøt sammen i begynnelsen av oktober.

Nå melder de tre partene, LO, PTK og Svenskt Näringsliv at de vil forsøke igjen. Forhandlingene gjenopptas torsdag med sikte på å løse de gjenværende spørsmålene som førte til sammenbruddet for to uker siden, heter det i en felles pressemelding onsdag formiddag.

LO er imidlertid splittet. Seks forbund stemte nei til å gjenoppta forhandlingene.

Blant spørsmålene det er størst uenighet om, er arbeidsgivernes krav om flere unntak fra ansiennitetsprinsippet ved oppsigelser.

