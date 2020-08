Latin-Amerika har flere koronadøde enn Europa

Latin-Amerika og Karibia har gått forbi Europa som regionen med flest koronarelaterte dødsfall i verden.

Latin-Amerika og Karibia har til sammen 213.120 koronarelaterte dødsfall. Det er 460 flere enn Europa, viste en oversikt som nyhetsbyrået AFP hadde innhentet, basert på offisielle data, klokken 19 fredag.

Utviklingen stemmer overens med en oversikt fra Worldometer , som også viser at Latin-Amerika og Karibia har passert Europas dødstall. Klokken 2 natt til lørdag sto det koronarelaterte dødstallet for Europa på 205.606, mens det tilsvarende tallet for Latin-Amerika og Karibia var 214.732.

(©NTB)