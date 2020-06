Lav valgdeltakelse i Frankrike

Frankrike holder andre valgrunde i lokalvalget etter at valget først ble utsatt på grunn av koronapandemien. Velgerne var påbudt å ha å seg ansiktsmasker. Valgdeltakelsen ser ut til å bli svært lav. Her fra et valglokale i Paris. Foto: Christophe Ena, AP/NTB scanpix. Foto: (NTB scanpix)