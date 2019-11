Lavrov mener USA har skylden for en stadig mer ustabil verden

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov mener verden blir stadig mer ustabil som følge av at USA ikke overholder nedrustningsavtaler.

Uttalelsen fra Lavrov kom på ikke-spredningskonferansen som avholdes i Moskva fredag.

Lavrov beskyldte USA for å se nedrustningsavtalene som et hinder for landets innsats for å øke sin militære styrke. Han sa at stabiliteten i verden er synkende.

– USA har kontinuerlig beveget seg mot ødeleggelse av de internasjonale nedrustningsavtalene. De har blitt et problem for Washington. En uønsket restriksjon som setter grenser for USAs muligheter til å utvide sitt militære potensial rundt om i verden, sa Lavrov.

Tidligere i år trakk USA seg fra nedrustningsavtalen INF, som ble signert i 1987. Dagen etter gjorde Russland det samme.

USA trakk seg fra INF fordi de mener at Russland har utviklet våpensystemer som er i strid med den.

Lavrov sa fredag at USA virker motvillige til å forhandle fram en erstatning for den såkalte New START-avtalen som utløper i 2021, og som er den siste gjenværende nedrustningsavtalen mellom de to landene.

Forholdet mellom de to stormaktene Russland og USA har ikke vært kjøligere siden den kalde krigen, noe som blant annet skyldes konflikten i Ukraina.

(©NTB)