Le Pen må møte i retten

Marine Le Pen, her fotografert da hun holdt tale i partihovedkvarteret i Paris etter EU-valget. Foto: Thibault Camus / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Marine Le Pen, som leder det franske ytre-høyrepartiet Nasjonal Samling, stilles for retten for å ha delt bilder av drap utført av ekstremistgruppa IS.

Le Pen delte bildene på Twitter i desember 2015, noen få uker etter terrorangrepet i Paris der islamister tilknyttet IS drepte 130 personer. Dommeren i Paris-forstaden Nanterre har avgjort at partilederen skal rettsforfølges for å ha delt et «voldelig budskap som tilskynder terrorisme eller pornografi, eller gjør alvorlig skade på menneskeverdet». At bildene kunne ses av mindreårige er også et element i tiltalen. Lovparagrafene har en øvre strafferamme på tre års fengsel. Det kan også gis bøter på opptil 75.000 euro. I fjor beordret en etterforskningsdommer Le Pen til å gjennomgå en psykiatrisk sjekk i forbindelse med delingen av bildene, som blant annet viser drapet på den amerikanske journalisten James Foley. Le Pen avviser anklagene og mener saken krenker hennes ytringsfrihet. Hun la ut meldingene etter at en fransk journalist sammenlignet hennes parti med IS. – Dette er Daesh, skrev Le Pen til bildene. Daesh er en arabisk forkortelse for IS. (©NTB)