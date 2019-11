Leder for milits drept i israelsk luftangrep

Israels militære sier de har utført et luftangrep mot en bolig i Gaza og at de har drept en av de militære lederne for gruppen Islamsk jihad tirsdag.

Islamsk hellig krig (Jihad) bekrefter også at lederen Baha Abu Al-Ata er drept. Ifølge helsemyndighetene i Gaza ble en annen person også drept og to andre skadd. Tredje og nær hele andre etasje i boligen øst for Gaza ble ødelagt i luftangrepet. Israels militære sier i en uttalelse at statsminister Benjamin Netanyahu godkjente angrepet mot Al-Ata. Han anklager offiseren for nylig å ha stått bak en rekke rakett-, drone- og snikskytterangrep og for å planlegge flere angrep, skriver Reuters. (©NTB)

