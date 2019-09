Lederen av Frankrikes nasjonalforsamling tiltalt i økonomisak

Lederen av den franske nasjonalforsamlingen, Richard Ferrand sittende foran, sammen med (fra venstre) visepresidenten av EU-parlamentet Mairead McGuinness, Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble, parlamentsleder John Bercow i det britiske underhuset, leder Nancy Pelosi i Representantenes hus og lederen av Canadas underhus Bruce Stanton under et besøk ved det franske forskningsinstituttet French Research Institute for the Exploitation of the Sea (IFREMER), in Brest, 6. september. Natt til torsdag ble Ferrand tiltalt for økonomiske misligheter av fransk påtalemyndighet. Foto: David Vincent / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)