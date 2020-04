Lederen for EUs forskningsråd går av i protest mot koronahåndtering

Professor Mauro Ferrari går av som leder for Det europeiske forskningsrådet (ERC) i frustrasjon over måten koronapandemien håndteres på i EU.

ERC er unionens øverste vitenskapelige organisasjon. Ferrari ble leder 1. januar, men nå går han av med umiddelbar virkning, opplyste en talskvinne for EU-kommisjonen onsdag.

Ferrari har rettet flengende kritikk mot EUs respons på koronautbruddet. Han mener at samarbeidet mellom de ulike EU-institusjonene er altfor dårlig, og har uttrykt stor skuffelse over de mange institusjonelle og politiske hindringene som har gjort det vanskelig å etablere en vitenskapelig basert plan for å bekjempe koronautbruddet.

Nyheten ble først kjent i Financial Times, som har publisert et innlegg fra Ferrari der han begrunner sin avgang.

– Jeg har sett nok av både styringen av forskningen og den politiske virksomheten i EU. Jeg har mistet troen på selve systemet, skriver italienske Ferrari, som er ekspert på nanoteknologi.

