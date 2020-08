Lederen for USAs legemiddelverk innrømmer å ha overdrevet effekten av hastegodkjent behandlingsform

Lederen for USAs legemiddelverk innrømmer at han overdrev virkningen av blodplasmabehandling for covid-19. Han har fått skarp kritikk fra forskere og leger.

Fagmiljøer har vært sterkt kritiske til påstanden om behandlingsmetodens effektivitet etter president Donald Trumps kunngjøring om at den var hastegodkjent søndag. Tirsdag innrømmet Stephen Hahn, lederen for det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA, at kritikken er berettiget. Behandlingen innebærer å overføre antistoffer fra friskmeldte koronapasienters blod til pasienter som lider av sykdommen. Trump fremstilte avgjørelsen som et historisk gjennombrudd, til tross for at det så langt ikke er trukket vitenskapelige slutninger om hvor effektiv den er. Kunngjøringen rett i forkant av Republikanernes landsmøte har ført til at det ble stilt spørsmål ved om beslutningen var politisk motivert for å avlede kritikken mot presidentens håndtering av pandemien. Hahn gjentok Trumps påstand om at behandlingen reduserte dødeligheten for koronapasienter med 35 prosent – noe som langt overdriver funnene som er gjort i studier ved Mayo Clinic. – Jeg har blitt kritisert for bemerkninger jeg kom med søndag kveld om virkningen av rekonvalesentplasma. Kritikken er helt berettiget. Det jeg skulle ha sagt på en bedre måte, er at dataene viser en redusert relativ risiko, og ikke en redusert absolutt risiko, skriver Hahn i en Twitter-melding. (©NTB)