Leger frykter mangel på malariamedisin

Leger advarer mot minkende lagre av to typer malariamedisin, som inneholder virkestoffer som kan ha effekt mot koronaviruset.

Klorokin og avleggere som hydroksyklorokin har i flere tiår blitt brukt som billige og trygge legemidler mot malaria.

I Kina og Frankrike er det nå utført små upubliserte studier eller studier utenfor de strenge kravene som stilles til utprøving av legemidler. Disse testene antyder at klorokin kan redusere virusnivåene hos pasienter som har koronaviruset.

Denne nyheten har ført til hamstring av malariamedisin rundt om i verden, og mange land har også utvidet tilgangen til dem.

Italienske leger advarer i det medisinske tidsskriftet Annals of Rheumatic Disease mot minkende lagre og frykter at dette kan hindre forsøk på å bruke de to stoffene mot viruset.

De understreker samtidig at pasienter som allerede bruker legemidlene ikke må bli fratatt sin forsyning.

