Leger i USA melder om mange blodpropper hos koronapasienter

Amerikanske leger melder om uvanlige blodproblemer hos covid-19-pasienter. De mener at viruset ikke bare rammer lungene, men også andre indre organer.

Washington Post har intervjuet en intensivlege, Craig Coopersmith, som sier at han har snakket med en rekke leger som melder om unormale blodproblemer hos pasientene. Han mener at så mange som 20 til 40 prosent av dem som får intensivbehandling for covid-19, ser ut til å bli rammet av små blodpropper i ulike deler av kroppen.

– Problemet vi har er at selv om vi forstår at det er en blodpropp, så har vi ennå ikke forstått hvorfor det er en blodpropp, sier legen Lewis Kaplan ved University of Pennsylvania og leder av American Society of Critical Care Medicine.

Ifølge avisen har amerikanske leger etter hvert blitt stadig mer overbevist om at covid-19 også kan ramme nyrer, hjerte, tarmer, lever og hjerne. Det er ikke bare en alvorlig lungesykdom.

Det finnes også andre virus som påvirker pasienters blod, som ebola, men da fører sykdommen til at pasientene blør. Dette viruset ser ut til å gjøre det motsatte, det får blodet til å koagulere.

Washington Post skriver at enkelte leger er så bekymret at de har vurdert å gi blodfortynnende medisiner til alle pasienter med covid-19, også de som ikke er innlagt på sykehus, for å forebygge blodpropp.

