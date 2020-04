Leger sultestreiker med krav om smittevernutstyr i Pakistan

Pakistanske leger og sykepleiere har gått til sultestreik med krav om at de får bedre smittevernutstyr i kampen mot koronaviruset.

Rundt 30 leger og sykepleiere deltar i selve sultestreiken, mens 200 andre slutter seg til dem i daglige demonstrasjoner, ifølge arrangøren Grand Health Alliance i den hardest rammede provinsen Punjab.

Demonstrantene har fortsatt å gå på jobb, mens de bytter på å protestere utenfor helsemyndighetenes kontorer i provinshovedstaden Lahore.

I flere uker har helsearbeidere klaget over at landets sykehus lider av kronisk mangel på smittevernutstyr. Over 50 leger som ba om mer utstyr i byen Quetta, ble pågrepet tidligere i april.

