Leger Uten Grenser advarer mot profittjakt på livsviktige medisiner

Profitt må ikke gå foran liv, advarer Leger Uten Grenser, som er svært bekymret for at det blir tatt patent på medisiner, vaksiner og tester under koronakrisen.

MSF følger nøye med på selskaper som er i ferd med å utvikle medisiner og andre produkter som skal brukes i kampen mot koronaviruset. – At enkelte i legemiddelindustrien velger å være en del av problemet istedenfor løsningen i den akutte krisen hele verden nå befinner seg i, er hårreisende, sier Karine Nordstrand, president i Leger Uten Grenser Norge til NTB. Hun håper at regjeringer verden over vil bruke sin makt til å overstyre selskapers forsøk på å monopolisere legemidler, slik blant annet Tyskland, Canada og Chile har gjort. (©NTB)