Leger Uten Grenser måtte stenge sykehus i Jemen etter angrep

Bildet er fra september og viser ruinene etter et fengsel drevet av houthiene sørvest i Jemen. Fengselet ble ødelagt i saudiledede flyangrep. Onsdag kveld ble åtte mennesker drept i luftangrep i byen Mocha. Dette angrepet anklages houthiene for å ha stått bak. Foto: Hani Mohammed / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Et sykehus drevet av Leger Uten Grenser i Mocha i Jemen er stengt etter at det ble delvis ødelagt i et luftangrep. Åtte mennesker ble drept like ved.

Leger Uten Grenser (MSF) mener det bare er flaks at ingen pasienter eller ansatte på sykehuset ble drept i angrepet onsdag kveld. – Det kunne blitt et blodbad, sier Caroline Seguin, leder for MSFs program i Jemen. Sykehuset åpnet i august i fjor og var et gratis tilbud til tusenvis av krigsskadde mennesker. Rundt 35 ansatte og 30 pasienter, blant dem to nyfødte babyer, befant seg på sykehuset da flere bygninger, blant dem et våpenlager, ble truffet av drone- og rakettangrep. Angrepet førte til store eksplosjoner, og åtte mennesker ble drept, opplyser lokale tjenestemenn. MSF skriver i en pressemelding at angrepet traff et militært lager, og at sykehuset fikk store skader. Blant annet ble kontorbygningene ødelagt, og apoteket tok fyr. Tjenestemenn i Jemens internasjonalt anerkjente regjering anklager Houthi-opprørerne for å ha utført angrepet. FNs humanitære sjef i Jemen, Lise Grande, fordømmer luftangrepet. – Hundretusener av mennesker langs vestkysten som trenger øyeblikkelig hjelp, vil ikke få hjelp på grunn av disse angrepene. Dette er sjokkerende og fullstendig uakseptabelt, sier hun. (©NTB)