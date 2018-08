Lekket dokument: - Republikanerne forbereder seg med en «helvetes-liste»

Republikanske kongressmedlemmer «gjør seg klare for helvete», skriver nettstedet Axios, som har fått tak i et dokument som sirkulerer blant republikanere i og utenfor Kongressen.

Dokumentet inneholder en oppsummering av hvilke mulige granskninger Demokratene kan tenkes å igangsette dersom de får flertall i Representantenes hus etter valget i november, ifølge Axios.

Nettstedet skriver at republikanske kongressmedlemmer har tatt på seg et «tappert ansikt» utad, men at de bak kulissene «forbereder seg på det verste».

Dokumentet inneholder anmodninger om granskinger som Demokratene allerede har fremmet, men som har blitt blokkert som følge av republikansk flertall.

Liste over mulige granskninger



Her er et knippe av granskningene Republikanerne frykter, skal vi tro dokumentet Axios har fått tilgang til:

* Trumps selvangivelse (som han ikke vil offentliggjøre).

* Trump-familiens forretninger – og hvorvidt de er i strid med Grunnlovens lønnsklausul, inkludert Kinas godkjennelser av Trump Organisasjonens varemerker i Kina. Ivanka Trump har blant annet fått godkjent et titalls varemerker i landet.

* Trumps håndtering av Russland, inkludert presidentens forberedelser til møte med Russlands president Vladimir Putin (som ble avholdt i juli måned).

* Utbetalinger til pornostjernen Stephanie Clifford, også kjent som Stormy Daniels. Trumps tidligere advokat Michael Cohen har erkjent at han på ordre fra en «presidentkandidat» utbetalte hysjpenger til Daniels for å påvirke presidentvalget i 2016. Trump har innrømmet at pengene kom fra hans egen lomme.

* Oppsigelsen av tidligere FBI-direktør James Comey.

* Trump-administrasjonens oppsigelser av flere titalls amerikanske førstestatsadvokater som ble avskjediget kort tid etter at Trump ble tatt i ed som president. Førstestatsadvokatene ble utnevnt av Obama-administrasjonen.

* Trumps forsøk på å forby transepersoner i militæret i juli 2017. Instruksen til Pentagon ble utsatt etter at tre føderale domstoler maktet å forsinke prosessen. Ordren ble til slutt trukket tilbake, men gjenopplivet tidligere i år med en ny ordlyd – at transepersoner kunne tjenestegjøre under «begrensende omstendigheter».

* Finansminister Steven Mnuchins forretningsavtaler.

* Den personlige e-post-bruken til staben i Det hvite hus.

* Reiseutgifter knyttet til regjeringsmedlemmers samt andre utgifter og misbrukte goder.

* Hemmeligstemplet informasjon som skal ha blitt drøftet åpenlyst på Trumps feriekompleks Mar-a-Lago. Trump skal ha utvekslet sensitiv, utenrikspolitisk informasjon med Japans statsminister Shinzo Abe i påsyn av andre gjester på Mar-a-Lago.

* Innreiseforbudet, som Trump ila innbyggere fra seks muslimsk-dominerte land.

* Immigrasjonspolitikken som førte til at migrasjonsbarn ble fraskilt fra sine foreldrene og omplassert på egne interneringsleirer.

* Responstiden på nødhjelpen til orkanrammede Puerto Rico i fjor – Trump fikk kritikk for å ha vært for treig.

* Elektroniske sikkerhetsbrudd og hacking-angrep under valget.

Axios har gjengitt en punktvis oppsummering av granskninger Republikanerne angivelige frykter at Demokratene skal iverksette dersom sistnevnte får flertall i Kongressen etter høstens kongressvalg.

- 100 formelle anmodninger

Dokumentet skal ha vært forfattet av et høytstående republikansk medlem i Representantenes hus, skriver Axios. Dokumentet skisserer mer enn 100 formelle anmodninger fremmet av demokratiske medlemmer i Representantenes hus.

Dokumentet inneholder anmodninger om at offisielle tjenestemenn i Trump-administrasjonen skal bli grillet av kongresskomiteer, anmodninger om høringer med vitnemål under ed, innsats for å få tilgang til kommunikasjon som er gjort rundt kontroversielle politiske beslutninger og trusler om stevninger.

Ettersom Republikanerne har flertallet i Kongressen, har de blokkert de aller fleste anmodninger og granskninger som er fremmet av demokrater, ifølge nettstedet.

Politisk journalist i Axios, Jonathan Sean, skriver at advokater med nære bånd til Det hvite hus har fortalt ham at «Trump-administrasjonen ikke er i nærheten av å være forberedt på de undersøkende angrepene som venter dem, og de anser det som de største truslene mot hans (Trumps) presidentskap».

Riksrett for Trump?

Flere demokrater antyder at Trump kan bli stilt for riksrett, som følge av anklager om at Trump-valgkampanjen skal ha samarbeidet med Russland om å påvirke utfallet av presidentvalget i 2016.

Trump kan i teorien bli stilt for riksrett dersom Demokratene gjør et brakvalg under mellomvalget i november.

Demokratene må ha simpelt flertall i Representantenes hus for å stille presidenten for riksrett, mens i Senatet kreves det to tredels flertall for å få presidenten dømt. Republikanerne har per i dag flertall i begge kamre.

