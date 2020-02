Leter videre etter snøskredofre i Tyrkia

Antall omkomne etter de to snøskredene øst i Tyrkia har steget til 39. De fleste ofrene deltok i en redningsoperasjon etter det første skredet.

Rundt 300 redningsarbeidere ble sendt ut etter at en brøytebil og en minibuss ble tatt av et skred ved byen Bahcesaray tirsdag kveld.

Onsdag formiddag ble redningsarbeiderne rammet av et nytt snøskred, som tok med seg flere kjøretøy og flere titall mennesker.

Ifølge nyhetsbyrået DHA ble det torsdag funnet enda en omkommet, og dermed har dødstallet steget til 39. Minst to skal fortsatt være savnet.

Redningsarbeidere og redningshunder gjennomførte torsdag nye søk etter savnede, melder det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Den tyrkiske helseministeren Fahrettin Koca opplyser at 47 mennesker er innlagt på sykehus, men ingen av dem skal være i kritisk tilstand.

Det første skredet tirsdag kveld tok livet av minst fem mennesker, mens minst to andre ble meldt savnet. Brøytebilens sjåfør havnet også under snøen, men han skal ha greid å knuse et vindu og kommet seg ut og opp. Deretter gikk han til fots til nærmeste landsby for å varsle om hendelsen, melder tyrkiske medier.

Området der skredene gikk, ligger i et fjellområde like ved grensen til Iran.

