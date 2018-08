Letnes i intervju på iransk tv: - Vi reiste for å bli kjent med min familie

Per Sandbergs kjæreste ble intervjuet på iransk TV samme dag som Sandberg gikk av som fiskeriminister.

Intervjuet på Rap TV ligger ute på kanalens YouTube-kanal.

I intervjuet forteller norsk-iranske Bahareh Letnes (28) at hun og Per Sandberg (58) reiste på ferie til Iran for å bli kjent med hennes familie, søstre og brødre.

Hun forteller at de bestemte seg for å reise til Iran på få dagers varsel og hun forklarer at det er problematisk for en norsk statsråd å reise til Iran på grunn av den politiske situasjonen som er mellom Iran og Vesten.

Baharah Letnes i intervju på den iranske kanalen Rap.

Nettavisen har fått hjelp fra farsikyndige til å oversette deler av intervjuet. Vi tar forbehold om at det kan være feil og unøyaktigheter i oversettelsen fra farsi til norsk. I den vedlagte videoen kan du se hele intervjuet.

Noe av det hun sier i intervjuet er at hun og Sandberg hadde et ønske om å gi nordmenn et mer nyansert syn på Iran.

- Mange i Norge har et negativt syn på Iran og iranere. Vi ville bare vise en annen side av landet, sier hun blant annet.

Møtte Sandberg første gang i 2015

Letnes forteller i intervjuet at hun møtte Sandberg første gang i 2015.

- Jeg ble invitert til et seminar. Jeg var ikke klar over at han kom til å være der. Jeg introduserte meg for ham og vi kom i prat. Jeg fortalte hvilken familie jeg kom fra. Et år senere møttes vi tilfeldigvis på en restaurant, forteller hun.

- Han ville vite mer om Iran

Baharak Letnes refererer i intervjuet til sin «mor», som er hennes norske fostermor. Det var de to kvinnene som var ute for å spise da de møtte Sandberg.

- Vi satte oss sammen, og vi kom i dialog. Vi utvekslet telefonnummer for å bli bedre kjent. Han ville vite mer om Iran.

- Mange i Norge har et helt annet bilde av Iran, de har et helt annet syn på oss, sier Letnes i intervjuet der hun sier at det var hennes eller parets ønske å vise nordmenn et annet Iran.

Om ferieturen til Iran i sommer sier Letnes i intervjuet at dette skjedde litt på sparket og at planen først var å dra til Tyrkia.

- Vi bestemte oss på to-tre dager, nei fire dager, før vi skulle reise, bestemte vi oss. Det skjedde plutselig, og vi måtte skaffe visum og billetter.

