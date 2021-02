Den gjennomsnittlige levealderen i USA har falt med ett år som følge av koronapandemien, viser statistikk fra myndighetene.

Gjennomsnittlig levealder i USA var ved utgangen av første halvår i fjor 77,8 år, mot 78,8 år i 2019.

Koronapandemien har delvis skylden for at amerikanerne i gjennomsnitt lever kortere, ifølge Centers of Disease Control and Prevention (CDC).

Det første tilfellet av koronasmitte ble påvist i USA 20. januar i fjor, og seks måneder senere var drøyt 127.000 døde.

Siden er det registrert ytterligere 375.000 dødsfall, noe som trolig innebærer at den gjennomsnittlige levealderen i landet fortsetter å falle.

Ifølge rapporten fra CDC levde amerikanske menn i første halvdel av 2020 i gjennomsnitt i 75,1 år, noe som var 1,2 år kortere enn ett år tidligere.

Den gjennomsnittlige levealderen blant kvinner falt fra 81,4 til 80,5 år i samme periode.

Blant svarte falt den gjennomsnittlige levealderen med hele 2,7 år til 72 år. Forskjellen i forventet levealder mellom svarte og hvite amerikanere økte med hele 46 prosent til 6 år, viser rapporten fra CDC.

(©NTB)

Reklame Her er årets beste påskeegg