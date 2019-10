Libanesiske demonstranter nekter å gi seg

Sikkerhetsstyrkene i Libanon strever med å få gjenåpnet veiene som er blitt blokkert av demonstranter. Mange skoler holder fortsatt stengt.

Demonstranter fortsatte torsdag sine kampanjer med sivil ulydighet for å legge press på landets politiske ledere, til tross for at statsminister Saad Hariri og hans regjering har varslet sin avgang.

Masseprotestene de siste to ukene har tvunget skoler, banker og mange butikker til å holde stengt. Planen var at skolene nå skulle gjenåpne, men onsdag ettermiddag fikk mange foreldre tekstmeldinger på mobilene sine om at klasserommene fortsatt må holdes stengt av sikkerhetshensyn.

Samtidig har sikkerhetsstyrkene hatt problemer med å få ryddet de mange veiene som er blitt sperret av demonstranter.

Bankene i landet skal etter planen gjenåpne fredag.

Protestbølgen i Libanon ble utløst av et forslag om å innføre gebyr på meldingstjenester som WhatsApp, men utartet raskt til et bredere opprør mot korrupsjon, høy arbeidsløshet og økonomisk vanstyre.

