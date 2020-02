Libanons nye regjering fikk grønt lys i nasjonalforsamlingen

Libanons nye regjering vant et tillitsvotum i nasjonalforsamlingen i Beirut. I gatene ble over 370 mennesker skadd i voldsomme protester og opptøyer.

45 av de skadde er lagt inn på sykehus, opplyser Røde Kors. Libanesiske sikkerhetsstyrker avfyrte tåregass utenfor parlamentet i Beirut der demonstranter forsøkte å stanse avstemningen.

Det klarte de ikke. Statsminister Hassan Diabs regjering og politiske program fikk grønt lys av 63 folkevalgte. 20 stemte imot, mens hele 44 parlamentsmedlemmer ikke møtte opp til avstemningen.

Diab tar over for Saad Hariri som i oktober gikk av under omfattende protester.

