Israels statsminister Benjamin Netanyahu løy da han påsto at Hizbollah har missilbaser og våpenlagre i Beirut, sier Libanons utenriksminister Gebran Bassil.

Under en tale i FNs hovedforsamling torsdag, holdt Netanyahu opp det han hevdet var flyfoto av de angivelige missilbasene og våpenlagrene i den libanesiske hovedstaden.

Netanyahu hevdet at Iran står bak de hemmelige anleggene og at målet er å utvikle og utstasjonere avanserte missiler som kan nå mål i Israel.

Mandag stemplet Libanons utenriksminister Gebran Bassil den israelske statsministerens påstand som «blank løgn».

Bassil tok deretter diplomater fra over 70 land og et stort pressekorps med på en rundreise til stedene i Beirut-området som Netanyahu hevdet var våpenlagre og hemmelige missilbaser, for å vise at den israelske statsministeren bløffet.

– Libanon godtar ikke at FN benyttes som plattform for angrep mot Libanon, sa Bassil.

Israel respekterer verken FN eller FNs resolusjoner, la han til.

– Israel har krenket vårt territorium, vårt luftrom og våre havområder 1.417 ganger de siste åtte månedene, sa Bassil.

– Nå forsøker Israel å rettferdiggjøre nok et brudd på FNs resolusjoner og nok en aggressiv handling mot et selvstendig land, fortsatte han.

