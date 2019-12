Liberaldemokratenes leder er ute av Parlamentet

Liberaldemokratenes leder Jo Swinson har mistet setet sitt i East Dunbartonshire til Det skotske nasjonalistpartiet (SNP).

– Jeg vil takke innbyggerne i East Dunbartonshire for å sette sin lit til meg de siste tolv og et halvt årene, sa hun i sin tale natt til fredag.

– Det ser ut til at Boris Johnson får flertall. Og det er åpenbart en god kveld for SNP. Noen vil feire bølgen av nasjonalisme som har skylt over begge sier av grensen, fortsatte hun.

I valgdagsmålingen får Liberaldemokratene 13 seter i Parlamentet.

