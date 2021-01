Libya planlegger folkeavstemning om ny grunnlov

Partene som deltar i de libyske fredsforhandlingene, har blitt enige om å avholde folkeavstemning om ny grunnlov, ifølge Egypts utenriksdepartement.

Forhandlingene har foregått i regi av FN i den egyptiske byen Hurghada.

– Egypt setter pris på arbeidet med å bli enige om å gjennomføre en folkeavstemning om grunnlovsforslaget i forkant av valget 24. desember 2021, sier utenriksdepartementet i en uttalelse.

Nye samtaler skal avholdes neste måned for å bli enige om et rammeverk for både folkeavstemningen og valget, står det videre.

Libya har vært preget av krig og uro siden opprørere og den Nato-ledede koalisjonen styrtet landets mangeårige diktator Muammar Gadaffi i 2011.

(©NTB)

