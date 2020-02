Libyas regjering gjenopptar fredssamtalene

Libyas FN-støttede regjering, som trakk seg fra fredssamtalene tirsdag, er tilbake ved forhandlingsbordet i Genève.

Statsminister Fayez al-Serraj og den libyske regjeringen trakk seg fra fredssamtalene etter et angrep mot havnen i Tripoli, utført av opprørsgeneralen Khalifa Haftars LNA-milits.

Angrepet var et brudd på våpenhvilen og kunne ifølge FN ha fått et katastrofalt utfall fordi det rammet tett ved et tankskip lastet med flytende gass.

Torsdag kveld opplyste en talsmann for FNs operasjon i Libya at den libyske regjeringen har besluttet å gjenoppta fredssamtalene.

(©NTB)