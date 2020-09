Libyas statsminister sier han vil gå av

Libyas statsminister Fayez al-Sarraj, som leder landets FN-anerkjente regjering (GNA), sier han går av i oktober.

– Jeg kunngjør herved at det er mitt oppriktige ønske å gi over ansvaret til den neste ledelsen senest i oktober, sa han onsdag i en TV-sendt tale.

Fayez al-Sarraj har ledet den FN-støttede regjeringen i landet siden den ble oppnevnt i 2016.

Frykten er at statsministerens avgang vil føre til konkurranse mellom fraksjonene i GNA-regjeringen. Samtidig kommer meldingen om hans kommende avgang på et tidspunkt der det også rapporteres om et mulig gjennombrudd i forhandlingene om en løsning på uroen i landet.

Tyrkia, som støtter GNA-regjeringen, og Russland, som støtter opprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans mektige LNA-milits øst i landet, har holdt samtaler i Ankara.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu sier til CNN Türk at det er gjort fremskritt på veien mot en våpenhvile mellom GNA og LNA, skriver Reuters.

Oljerike Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime.

