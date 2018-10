Daglig leder i selskapet Prestige Limousine er siktet for uaktsomt drap etter at 20 personer mistet livet da en limousin krasjet i delstaten New York lørdag.

Mannen ble stanset i et lyskryss i Albany, opplyser delstatspolitiet i en pressemelding onsdag. Like etter kunngjorde politiet at han er siktet for uaktsomt drap.

Mannen skal være sønn av selskapets eier, og han har ifølge politiet stått for den daglige driften i selskapet som leide ut kjøretøyet.

Det har tidligere blitt meldt at limousinen ikke ble godkjent i en sikkerhetskontroll i forrige måned, og at den derfor ikke hadde kjøretillatelse. Dette har imidlertid selskapet avvist.

Prestige Limousine har måttet stenge virksomheten mens etterforskningen pågår.

Ulykken skjedde da den lange Ford Excursion-limousinen fra 2001 lot være å stanse ved et T-kryss i Schoharie, hvorpå den braste inn i en parkert firehjulstrekker.

17 av passasjerene mistet livet. Det gjorde også limousinens sjåfør og to personer som sto ved en butikk på gaten.

Limousinen var leid av en gruppe som var på vei til et 30-årslag. Flere av de omkomne var i familie.

