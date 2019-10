Lindsey Graham hardt ut mot Tyrkia

Kongressen må sørge for at Tyrkia betaler en høy pris for militæroffensiven landet har innledet mot kurderne nord i Syria, mener senator Lindsey Graham.

Republikaneren Graham, som har vært en av president Donald Trumps fremste støttespillere, truet tirsdag med å kaste Tyrkia ut av NATO og innføre harde sanksjoner mot landet dersom det gjorde alvor av trusselen om å angripe den kurdiske YPG-militsen i Syria. Onsdag innledet Tyrkia sin lenge varslede militæroffensiv, og reaksjonen fra Graham lot ikke vente på seg. – Tyrkia skal få betale en høy pris, slo han fast. Graham har fra før gått hardt ut mot Trumps beslutning om å trekke amerikanske soldater ut av Nord-Syria og mener at dette banet vei for den tyrkiske offensiven. Flere andre ledende republikanere har også sluttet seg til demokratenes kritikk av presidenten. Han slo onsdag morgen lokal tid hardt tilbake i en serie Twitter-meldinger der han hevder å fokusere på «DET STORE BILDET» som ikke inkluderer amerikansk deltakelse i «dumme og endeløse kriger» i Midtøsten. – Ulike grupper har kjempet mot hverandre i hundrevis av år. USA skulle aldri ha vært i Midtøsten. Disse dumme og endeløse krigene er over for vår del, tvitret Trump. (©NTB)