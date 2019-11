Litauiske myndigheter: Frode Berg er i Litauen

Litrauske myndigheter bekreftet på en pressekonferanse fredag ettermiddag at Frode Berg nå er i Litauen som en del av en utvekslingsavtalen med Russland.

– Frode Berg er nå i Litauen, sa en litauisk tjenestemann på en pressekonferanse fredag.

Frode Berg ble utlevert til Litauen sammen med to litauere som er dæmt for spionasje i Russland. Det litauiske presidentkontoret skriver på sine egne nettsider at Berg ble overlevert til den norske ambassaden i Litauen.

Utleveringen av de spiondømte skjedde på grensen mellom Litauen og Russland fredag.

Tidligere fredag ble det kjent at Litauens president Gitanas Nauseda har benådet de to spiondømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko, som trolig inngår i en utvekslingsavtale om Frode Berg.