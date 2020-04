Liten nedgang i nye koronadødsfall i New York

Myndighetene i New York har registrert 540 nye koronadødsfall i delstaten det siste døgnet. Det er 90 færre enn døgnet før.

Det opplyste guvernør Andrew Cuomo på sin daglige pressekonferanse lørdag. Han sa videre at det daglig blir innlagt om lag 2.000 nye covid-19-syke pasienter på delstatens sykehus.

Videre opplyste han at akuttmottakene er litt mindre overfylte nå enn tidligere, og det er også en liten nedgang i antall pasienter som blir intubert.

– Det er på grunn av det vil alle har gjort for å flate ut kurven. Men det er ikke over ennå, sa han.

New York er den hardest rammede delstaten i USA med om lag 235.000 registrerte smittetilfeller og over 17.000 koronadødsfall. Det er langt flere enn den nest mest rammede delstaten, New Jersey, som har om lag 78.500 registrerte smittetilfeller og 3.800 dødsfall.

I hele USA er det påvist nærmere 720.000 smittetilfeller og over 37.300 døde. USA er det landet som er verst rammet av pandemien, både i antall smittetilfeller og i antall dødsfall.

