Litteraturprofessor inn i Svenska Akademien

Litteraturprofessor Mats Malm er valgt inn som medlem i det kriserammede Svenska Akademien, som i år droppet å dele ut Nobels litteraturpris.

– Vi trenger ham, sier den ærverdige svenske kulturinstitusjonens leder Anders Olsson fredag.

Malm, som er professor i litteraturvitenskap ved Göteborgs universitet, ble valgt inn kvelden før og erstatter Klas Östergren på stol nummer 11 av de ialt 18 plassene i akademiet.

– Han er en kjempeviktig og god person på alle måter, sier Olsson.

Akademien har ifølge ham lenge lett etter en person som har hatt et sterkt forhold til eldre litteratur. Malm har blant annet skrevet om götisismen, barokklitteratur og den tidlige romanen. Han har dessuten oversatt Snorres Edda og kan mange språk, deriblant islandsk og latin.

Nå gjenstår bare én tom stol i Svenska Akademien, som mistet flere medlemmer

Spørsmålet om Katarina Frostensons framtid er fortsatt ikke avklart, ifølge Olsson. Hun er bedt om å forlate institusjonen frivillig. Frostenson er gift med kulturprofilen som utløste krisen i akademiet da 18 kvinner sto fram og anklaget ham for seksuelle overgrep eller trakassering. Mannen, som i høst dømt for voldtekt, er også anklaget for å ha lekket en rekke nobelprisvinnere til pressen før de ble offentliggjort.

(©NTB)

Mest sett siste uken