Løkke mener det ser vanskelig ut for Vestager

Danmarks fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen tror sannsynligheten er svekket for at danske Margrethe Vestager kan bli ny sjef for EU-kommisjonen.

– Det ser vanskelig ut, hvis vi skal være ærlige. For det lå tre navn på bordet i går som ingen av dem kunne samle tilstrekkelig støtte, sa Løkke da han ankom dag to av EUs toppmøte i Brussel. Ifølge ham er forventningen at stats- og regjeringssjefene nå vil starte et annet sted. – Så jeg vil tro at det kommer noen andre navn på bordet. Fordelingen av toppjobbene i EU var gjenstand for en flere timer lang diskusjon på toppmøtet kvelden i forveien. Etter møtet ble det klart at ingen av de offisielle kandidatene hadde nok støtte til å kunne bli valgt. Frankrikes president Emmanuel Macron fastholdt at de tre offisielle kandidatene nå er ute av nominasjonskampen. Men andre ledere var mindre kategoriske. Margrethe Vestager er i dag EUs konkurransekommissær. Hun stiller som kandidat for den liberale gruppen i EU-parlamentet. De konservative partienes kandidat er tyske Manfred Weber, mens nederlandske Frans Timmermans er kandidat for de sosialdemokratiske partiene. Et ekstraordinært toppmøte er planlagt søndag 30. juli for å diskutere nominasjonene videre. (©NTB)