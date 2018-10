Løkke Rasmussen til Iran: – Vi finner oss ikke i dette

Danmarks statsminister vil drøfte et felles europeisk svar overfor Iran etter at en norskiraner ble pågrepet, anklaget for attentatplaner.

– Det er behov for å vise Iran at vi godt vet hva som har skjedd, og at vi ikke finner oss i det, sa Lars Løkke Rasmussen på en pressekonferanse i Oslo onsdag.

En norsk statsborger er pågrepet i Sverige, mistenkt for å ha planlagt et attentat mot eksiliranere i Danmark. Mannen nekter straffskyld, opplyste den danske etterretningstjenesten PET tirsdag.

– Jeg har kjennskap til at iranerne også i andre land har hatt lignende aktiviteter. Vi bruker de kommende dagene på å henvende oss til våre europeiske allierte for å kunne gi et samlet motsvar, sa Rasmussen.

Han understreket at Danmark valgte å gå offentlig ut med saken fordi man ser svært alvorlig på den. Regjeringssjefen viste også til at Danmark har kalt hjem sin ambassadør til Iran for konsultasjoner, og til at den iranske ambassadøren i Danmark har vært kalt inn for samtaler i dansk UD.

– Vi utelukker ikke nye skritt, sa Løkke Rasmussen.

