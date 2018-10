Lodgaard tror ikke Khashoggi døde under slåsskamp

Seniorforsker Sverre Lodgaard kjente den drepte journalisten Jamal Khashoggi og tror ikke på Saudi-Arabias versjon av hvordan han døde.

Saudi-Arabia nektet i drøyt to uker for at regimekritikeren og journalisten ble drept under et besøk på landets konsulat i Istanbul 2. oktober, men fredag kom erkjennelsen.

Ifølge Saudi-Arabia var det imidlertid et uhell, og det skjedde under en slåsskamp.

– Det står ikke til troende. Det var i så fall en slåsskamp med 1 mot 15, sier Sverre Lodgaard, med henvisning til den antatte dødsskvadronen som ankom konsulatet få timer før Khashoggi.

Fremragende analytiker

NUPI-forskeren betegner Khashoggi som en god samtalepartner og en fremragende og høyt respektert analytiker med gode kontakter innen hjemlandets etterretningstjeneste.

– Han betraktet aldri seg selv som dissident før han flyttet til USA, der han åpenbart hadde en stor bekjentskapskrets i Washington, sier han.

Khashoggi var også et yndet intervjuobjekt for store TV-stasjoner og var derfor en farlig mann for Saudi-Arabias mektige og egenrådige kronprins Mohammed bin Salman.

Rått og autoritært

– Nå gjelder det for kronprinsen å komme seg ut av dette på en måte som gjør at han selv ikke får skylden, sier Lodgaard.

– Derfor er det ganske mange i hans nærhet som nå må stilles til ansvar. Dette er en botsøvelse som man kan regne med å se fra et rått og autoritært lederskap, sier han.

Lodgaard er usikker på hvilke følger drapet på Khashoggi eventuelt vil få for USAs og andre vestlige lands forhold til Saudi-Arabia.

Forsøker å dempe

– Det høres ut som om president Donald Trump er villig til å akseptere Saudi-Arabias versjon. For Det hvite hus er det nå viktig å dempe reaksjonene slik at det gode forholdet til landets viktigste allierte i Midtøsten, utenom Israel, kan opprettholdes, sier Lodgaard.

Han er usikker på om Trump vil lykkes.

– Det utkjempes nå et stort slag i USA, og jeg tør ikke spå utfallet, sier han.

– Både blant republikanere og demokrater er det mange som er fly forbannet. Det er en unik sak og et interessant fenomen at ett enkeltindivids skjebne kan skape så store bølger, sier Lodgaard.

