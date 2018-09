Sverige får ingen endelig avklaring av valgresultatet før onsdag. Det gjenstår 300.000 stemmer å telle.

De borgerlige krever at Löfven går av, men Socialdemokraternas leder og statsminister Stefan Löfven gjorde det natt til mandag klart at han blir sittende som statsminister og at han vil ta initiativ til et samarbeid over blokkene.

Löfven sa i sin tale til partifellene at tida nå er inne for å begrave blokkpolitikken i svensk politikk.

Socialdemokraterna er fortsatt Sveriges største parti med 28,4 prosent oppslutning, men partiet har tapt terreng over tid. Samtidig har partiet på ytre høyre i svensk politikk klatret oppover og synes nå å bli Sveriges tredje største parti.

- Visst er jeg skuffet over det faktum at et parti med røtter i nazismen kan vinne så mye terreng i Sverige, sa Löfven i sin tale.

- SD kan ikke og kommer aldri til å kunne tilby en forbedring for samfunnet. De vil aldri kunne få i stand et statsbudsjett. Det eneste de har å tilby er økende skiller og økende hat, sa Löfven om Sverigedemokraterna.

De fleste av stemmene som ennå ikke er telt, er avgitt av svensker bosatt i utlandet. I tillegg er det en god del forsinkede forhåndsstemmer.

Like etter midnatt hadde de rødgrønne partiene tatt en knapp ledelse på den borgerlige alliansen. De tre rødgrønne partiene lå da an til å få 144 mandater mot de fire borgerlige partienes 142.

