Löfven avviser å være støtteparti for Alliansen

Sveriges sosialdemokratiske statsminister Stefan Löfven avviser blankt å bli den borgerlige Alliansens støtteparti etter valget sist søndag.

Alliansen inviterte onsdag Löfven til samtaler om muligheten for at Socialdemokraterna kan bli støtteparti for en borgerlig regjering.

– At vi skulle bli støtteparti for den borgerlige blokken, er en tanke som kan avskrives fullstendig, sier statsministeren.

– Det er selvsagt at vi ikke kommer til å bli et støtteparti som gir en borgerlig regjering kunstig åndedrett i fire år.

Statsministeren beskrev det som «ulovlig og udemokratisk» hvis de fire borgerlige partiene skulle danne regjering selv om de blir mindre enn det rødgrønne alternativet. Onsdag så det ut til at de tre rødgrønne partiene vil bli marginalt større enn Alliansen.

– Vi kan ikke etablere en praksis i Sverige der man sementerer en blokkpolitikk hvor den borgerlige blokken skal regjere om den blir størst, og hvor den borgerlige blokken også skal regjere om den blir minst, sier han.

– De borgerlige blir bare størst om man regner inn Sverigedemokraterna som en samarbeidspartner i den blokken, slår Löfven fast.

Regjeringssjefen understreker samtidig at han gjerne går inn i samtaler med alle «anstendige» partier og avviser på det sterkeste noe som helst samarbeid med Sverigedemokraterna.

Alliansens påstand om at den er det eneste regjeringsalternativet, parerte Löfven med å minne om at Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet sammen har snekret åtte budsjetter de siste fire årene.

