Löfven får oppsving etter «valgbombe»

Socialdemokraterna rykker fram på målingene etter løfte om ekstra friuke.

Førstkommende søndag er det riksdagsvalg i Sverige. Sveriges nye statsminister ligger an til å bli enten nåværende statsminister Stefan Löfven (Socialdemokraterna) eller opposisjonsleder Ulf Kristersson (Moderaterna).

Det omstridte innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna ligger an til å bli det nest største eller tredje største partiet, men vil likevel ikke få noen regjeringsmakt siden ingen av de øvrige partiene vil samarbeide med dem.

Derfor vil det mest sannsynlige utfallet være at den nye regjeringen må styre Sverige med en mindretallsregjering.

Til tross for katastrofetall på meningsmålingene, er det ingen tvil om at statsminister Löfven ønsker å beholde makten etter valget.

En ny måling viser imidlertid at pilene kan ha snudd for Löfven i innspurten av valget.

Socialdemokraterna fikk en oppslutning på 24,6 prosent på den siste målingen til Aftonbladet/Inizio. Dette er en økning på 1,5 prosentpoeng fra forrige målingen til Aftonbladet/Inizio.

- Resultat av forrige ukes «valgbombe»

Aftonbladet skriver at oppgangen kan være et resultat av forrige ukes «valgbombe». Da kom Löfven med et valgløfte om å gi foreldre med barn mellom 4 og 16 år én ekstra friuke hver i året. Fridagene kan brukes når barna må være hjemme fra skolen grunnet ferie, planleggingsdager eller andre forhold.

Claes Arvidsson, mangeårig lederskribent i Svenska Dagbladet.

- Det er litt vanskelig å si hvordan dette valgløftet oppfattes av velgerne. Man kan si at det finnes paralleller til valget i 1998 da Göran Persson ledet Socialdemokraterna. Under innspurten av valget la de fram et forslag om makstakster for barnehager. Dette utgjorde flere tusen kroner for mange familier. Og det virket. Om de klarer det trikset igjen, gjenstår å se, sier Claes Arvidsson, som er mangeårig lederskribent i Svenska Dagbladet, til Nettavisen.

- Uansett kommer Socialdemokraterna til å gjøre et katastrofevalg. Får de 25 prosent oppslutning, så er det en katastrofe. Ved forrige valg fikk de 31 prosent, og det var også en katastrofe, understreker han.

Partileder i Moderaterna, Ulf Kristersson kan bli statsminister i Sverige etter valget på søndag.

- Tror vi lander på Ulf Kristersson

- Hvilken regjeringsblokk tror du sitter med regjeringsmakten etter valget, Arvidsson?

- Som det ser ut nå, så må man spørre seg om det finnes noen blokker. Disse blokkene er på sett og vis fiksjoner. Som det ser ut nå, kommer den rødgrønne blokken til å være størst. Men man skal huske på at de rødgrønne ikke går til valg som et regjeringsalternativ, men går til valg hver for seg. Mens de borgerlige partiene går til valg som ett regjeringsalternativ, sier Arvidsson.

- Det er ingen konstellasjoner som kommer til å få majoritet etter valget. Sånn blir det. Og Sverigedemokraterna kommer til å sitte på vippen. Löfven sier han vil ha en blokkregjering som han skal lede. Alliansen (de borgerlige) sier de ikke er klare for å slippe fram en ny sosialdemokratisk regjering, men at de er beredt til å danne en regjering, selv om de fire borgerlige partiene er mindre enn de rødgrønne.

- Jeg tror vi lander på et forsøk fra Ulf Kristersson (partileder for Moderaterna) til å danne en mindretallsregjering, enten med Moderaterna alene eller sammen med Kristdemokraterna. For å bli statsminister og danne en regjering, trenger man ikke en positiv majoritet. Det holder med at det ikke finnes en negativ majoritet, sier Arvidsson.

- Uansett hva regjeringsutfallet blir, tror jeg vi kommer til å se at Sverigedemokraterna kommer mer inn i varmen. Det vil bli mer dialog om samarbeid i Riksdagen, selv om det ikke er så mye snakk om det nå, sier Arvidsson.

Ny måling

På den nye målingen til Aftonbladet/Inizio er det Socialdemokraterna, Kristdemokraterna og Liberalerna som rykker fram fra forrige måling som ble gjort i forrige uke. De øvrige partiene går tilbake.

Vänstrepartiet får 9,4 prosent oppslutning, som er en tilbakegang på 0,7 prosentpoeng. Socialdemokraterna får 24,6 prosent (framgang på 1,5), Miljöpartiet får 5,0 (tilbakegang på 0,6), Kristdemokraterna får 6,5 prosent (framgang på 0,5) Centren får 8,4 prosent (tilbakegang på 0,1), Liberalerna får 6,0 prosent (framgang på 0,1), Moderaterna får 19,2 prosent (tilbakegang på 0,3), Sverigedemokraterna får 17,3 (tilbakegang på 0,8), mens de øvrige partiene får 3,5 prosent (framgang på 0,3).

Alliansen får en oppslutning på 40,1 prosent (framgang på 0,2), mens de rødgrønne får 39,0 prosent (også en framgang på 0,2).

