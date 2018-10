Sveriges fungerende statsminister Stefan Löfven gir opp forsøket på å danne regjering. Han har ikke funnet nok støtte til en regjering på tvers av blokkene.

Etter to uker med sonderinger, ble det mandag klart at sosialdemokraten Löfven ikke har lyktes.

– Samtalene med de andre partiene har vært oppriktige og konstruktive, sa Löfven etter å ha orientert riksdagens leder, talsmann Andreas Norlén, om situasjonen.

Ifølge Löfven har partienes posisjoner vært såpass låst at det har vært umulig å innlede noe som kan kalles forhandlinger.

– Det har vært så harde låsninger at vi ikke har kunnet nå fram, sier han.

Storkoalisjon?

Löfven overtok stafettpinnen etter Moderaternas leder Ulf Kristersson, som heller ikke greide å samle nok støtte til en levedyktig regjering.

Det antas at han har forsøkt å få i stand et samarbeid med de to borgerlige partiene Liberalerna og Centerpartiet.

Begge partiene ga under valgkampen beskjed om det er uaktuelt å samarbeide med det nasjonalistiske høyrepartiet Sverigedemokraterna, mens alliansepartnerne Moderaterna og Kristdemokraterna har vært mer åpne for et slikt samarbeid.

Uvisst hva som skjer videre

Löfven sitter fortsatt som statsminister etter at valget 9. september endte med at verken venstresiden eller den borgerlige Alliansen fikk nok stemmer til å danne regjering. Begge fløyene har sagt nei til å samarbeide med Sverigedemokraterna, som ble Sveriges tredje største parti.

Norlén, som har vervet som tilsvarer den norske stortingspresidenten, skal nå ha samtaler med de andre partilederne om den politiske situasjonen.

Resultatet kan bli at en ny partileder får oppdraget med å gjøre nye regjeringssonderinger.

Analytikere har pekt på at det kan bli Centerpartiets leder Annie Lööf, som vil gjøre et nytt forsøk på å få på plass en samlingsregjering på tvers av blokkene.

Hvis ingen partiledere lykkes, blir det nyvalg.

