Löfven: Ingen nye koronatiltak i Sverige

Statsminister Stefan Löfven kunngjorde ingen nye tiltak eller restriksjoner da han talte til det svenske folket i en TV-tale søndag kveld.

Löfven sa at han er trygg på at alle i Sverige vil ta ansvar for å kunne se tilbake på koronakrisen og være stolte av innsatsen og medmenneskene.

– Jeg er stolt over å være statsminister når jeg ser hva mange gjør for sine medmennesker. Det er når det er på det tøffeste at samholdet vårt er sterkest, sa han.

Flere restriksjoner kan komme

Löfven varslet ingen nye tiltak nå, men sa at det kan komme.

– Jeg vil at dere skal være forberedt på at flere inngripende beslutninger kan komme. Noen ganger på kort varsel og noten ganger som griper inn i hverdagslivet enda mer, sa han.

I motsetning til en rekke andre europeiske land, har Sverige unngått omfattende tiltak. Barnehager og skoler holder fremdeles åpent, mens videregående skoler og universiteter og høyskoler driver fjernundervisning. Grensene er heller ikke stengt.

Det er dog innført forbud mot ansamlinger av flere enn 500 personer.

– Alle må ta ansvar

Löfven understreket at situasjonen er krevende, og at alle må bidra.

– Vi har en allmenn smittespredning i Sverige der liv, helse og jobber er truet. Flere kommer til å bli syke, flere kommer til å bli tvunget til å si et siste farvel til den de er glad i. Den eneste måten å klare dette på, er å møte dette som ett samfunn der alle tar ansvar for seg selv, for hverandre og for vårt land, sa han.

Hittil er det registrert 1.931 smittetilfeller i Sverige. 21 mennesker er døde.

Det er svært sjelden at statsministeren taler direkte til folket i en slik TV-sendt tale. Det skjedde sist i 2003 etter drapet på utenriksminister Anna Lindh.

(©NTB)