Löfven med første frieri over blokkgrensen

For første gang siden valgnatten har Socialdemokraterna formelt henvendt seg til Liberalerna med en forespørsel om samarbeid.

Statsminister Stefan Löfvens rødgrønne blokk ble marginalt større enn den borgerlige Alliansen i valget. Men ingen av blokkene har flertall i Riksdagen uten Sverigedemokraterna, som ingen vil forhandle med.

Liberalernas leder Jan Björklund bekreftet tirsdag overfor TV4 at Socialdemokraterna har tatt kontakt med partiet hans.

– Vi er helt innstilt på en allianseregjering. Det har vi gitt Socialdemokraterna beskjed om, sier Björklund, som likevel legger til:

– Alliansen vil måtte samarbeide med Socialdemokraterna. Det blir behov for mer samarbeid i Sveriges riksdag.

Et lignende budskap kommer fra Centerpartiets leder Annie Lööf.

– Alliansen har to alternativer: Enten forhandler man med SD eller over blokkgrensen. Det er viktig for Centern å markere at vi sier nei til forhandlinger og samarbeid med SD. I den situasjonen må Alliansen føre samtaler over blokkgrensen med for eksempel Socialdemokraterna, sier hun til Expressen.

