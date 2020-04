Löfven: Sverige har ikke tilstrekkelig beredskap

Koronakrisen rammet et Sverige som var uforberedt, beredskapen var ikke god nok, og situasjonen er fortsatt alvorlig, sier statsminister Stefan Löfven.

Nærmere 10.000 svensker har fått påvist koronasmitte og 870 er til nå døde. Svenskene må ikke tro at det er over, sier Löfven i et intervju med SVT.

Den svenske statsministeren, som har sittet ved makten siden 2014, erkjenner at beredskapen var for dårlig.

– Den har ikke vært tilstrekkelig god, noe som er åpenbart for alle i mange ulike aspekter, sier han.

Alle bærer ansvaret

Nå loves det bot og bedring og en fullstendig gjennomgang av landets beredskap.

– Vi har innledet et arbeid, og jeg er glad for at det er bred politisk enighet om at vi må styrke både sivilforsvaret og totalforsvaret, sier Löfven.

Hele det politiske Sverige bærer et ansvar for at landet har bygd ned beredskapen, mener han.

– Alle partier har et ansvar når det gjelder dette, for det var noe som ble avviklet gradvis etter den kalde krigen. Det har mange regjeringskonstellasjoner medvirket til, sier Löfven.

Truer restauranter

Den svenske statsministeren har en klar oppfordring til sine landsmenn og advarer dem mot å lukke øyne og ører for de råd myndighetene kommer med. Advarselen rettes særlig mot restauranter som fortsatt holder åpent.

– De fleste restauranter følger reglene og holder avstand, men det fins også dem som ikke gjør det, som ikke har forstått eller bryr seg om alvoret, og da må vi stramme grepet. Om man ikke innretter seg, da vil man bli stengt, sier han og truer med å sette inn politiet.

Löfven oppfordrer samtidig alle svensker til å holde seg hjemme i påsken.

– Vi har en krise. Mennesker blir syke, mennesker dør. Da skal du og jeg som enkeltindivider ta vårt ansvar, sier han.

