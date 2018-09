Löfven ventes nedstemt som statsminister

Riksdagen i Stockholm stemmer tirsdag om statsministerposten, og ingenting tyder på at sosialdemokraten Stefan Löfven blir sittende.

Både de fire borgerlige partiene i Alliansen og høyrepopulistiske Sverigedemokraterna (SD) har sagt at de vil stemme ned Löfven.

Alliansen anser det som en selvfølge at oppdraget med å danne regjering går til Moderaternas leder Ulf Kristersson, men SDs leder Jimmie Åkesson har før avstemningen uttalt at han ikke ser en Allianse-regjering som et realistisk alternativ.

Selv om Löfven blir nedstemt, kommer han til å lede en overgangsregjering fram til en ny er på plass.

Verken den blå eller den røde blokken sikret seg parlamentarisk flertall i valget 9. september. Ingen av dem ønsker å styre med støtte fra Sverigedemokraterna, som ble Sveriges tredje største parti.

