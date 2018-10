Löfvens frist er ute – Sverige venter på regjeringsbeskjed

For to uker siden fikk Stefan Löfven i oppdrag å finne et nytt svensk regjeringsalternativ. Mandag går fristen ut, men lite tyder på at han har lyktes.

Uvissheten om hva som vil skje etter at sosialdemokraten Löfven har orientert riksdagens leder om hvorvidt han har funnet noen regjeringspartnere, er stor.

Löfven sitter fortsatt som statsminister etter at valget 9. september endte med at verken venstresiden eller den borgerlige Alliancen fikk nok stemmer til å danne regjering. Begge fløyene har sagt nei til å samarbeide med det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna.

For en uke siden sa Löfven at ingen av partiene hadde endret posisjoner, og at det ennå ikke hadde vært noen forhandlinger.

Deretter har det vært taust.

Talmann Andreas Norlén, som tilsvarer den norske stortingspresidenten, skal etter Löfvens orientering har samtaler med de andre partilederne om den politiske situasjonen.

Resultatet kan bli at en ny partileder får oppdraget med å gjøre nye regjeringssonderinger.

Analytikere har pekt på at det kan bli Centerns leder Annie Lööf, og at hun muligens vil forsøke å få på plass en samlingsregjering på tvers av blokkene.

Hvis ingen partiledere lykkes, blir det nyvalg.

