Lokale medier: Flere døde i båtulykke i USA

Brannvesenet melder ifølge lokale medier om et antall omkomne i en båtbrann utenfor øya Santa Cruz i delstaten California i USA.

Ifølge brannvesenet i Ventura County omkom en rekke personer, melder KTLA 5. Kystvakten har ikke bekreftet at noen har mistet livet, men melder at over 30 er i havsnød.

Flere fra mannskapet er reddet, deriblant en person som er lettere skadd. I tillegg jobbes det med å evakuere passasjerene, ifølge Kystvakten.

Flere båter er på vei til stedet for å bistå. Kystvakten undersøker om noen har hoppet i sjøen, eller kommet seg opp på holmer i området.

Nødetatene fikk melding om båtbrannen i 3.30-tiden lokal tid (12.30 norsk tid). Over tre timer senere jobbet fortsatt mannskaper med å slukke flammene.

Båten er 22 meter lang og ifølge brannvesenet i Ventura dreier det seg om en dykkerbåt.

Den amerikanske kystvakten meldte tidligere mandag om en redningsoperasjon utenfor Santa Cruz, som er en øy utenfor Santa Barbara i California.

